РИАМО - 9 окт. В секторе Газа на данный момент находятся свыше 1200 российских жителей. Никто из них не пострадал, сообщает SHOT.
Более 1200 граждан России находятся в секторе Газа
Комментарии
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Зоя Копань
И что они там делают эти "проживающие", имеющие по два паспорта, в арабских кварталах, в анклаве, где если что то не понравится евреям они тут же отключают и воду и свет и блокируют аодвоз продовольствия, не понять их, в наших деревнях и то лучше!
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