Более 1200 граждан России находятся в секторе Газа

Зоя Копань

И что они там делают эти "проживающие", имеющие по два паспорта, в арабских кварталах, в анклаве, где если что то не понравится евреям они тут же отключают и воду и свет и блокируют аодвоз продовольствия, не понять их, в наших деревнях и то лучше!