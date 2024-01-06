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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Куда пожаловаться на коррупцию в Курганской области: адреса и телефоны

Куда пожаловаться на коррупцию в Курганской области: адреса и телефоны

В Курганской области за полгода 2023-го силовики зарегистрировали 405 коррупционных преступлений: 168 фактов взяточничества, 7 мошенничеств, 10 присвоений с использованием службы, 48 подкупов и один факт легализации преступных денег.

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