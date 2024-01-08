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Израиль: убийство трех вооруженных радикалов перестрелке на Западном берегу

Израиль: убийство трех вооруженных радикалов перестрелке на Западном берегу

Израильские правоохранительные органы устранили трех вооруженных палестинских радикалов в ходе спецоперации по задержанию подозреваемого в причастности к террористической деятельности в селе Иктаба, расположенном близ города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.

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