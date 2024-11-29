Дата третьего DLC для Atomic Heart, Дзюндзи Ито в DbD, релиз After Inc., анонс новой (не)Horizon…Assassin’s Creed Shadows делают новички, третье DLC для Atomic Heart выйдет зимой, анонсирована шибко похожий на Horizon выживач Light of Motiram, состоялся релиз After Inc.
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