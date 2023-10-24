40 смешных и нелепых фотографий из семейных альбомов

В 2009 году два друга детства создали простенький блог, который назвали «Нелепые семейные фото». Вряд ли тогда они могли подумать, что за годы он превратится в мегапопулярный проект с миллионами подписчиков во всех основных соцсетях! Все потому, что у каждого из нас в семейном альбоме есть странные, нелепые, уродские и попросту смешные фотографии, которыми грех не поделиться с миром.