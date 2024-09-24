В 2024 году Тульская область получила 187 млн рублей от Минобрнауки

Министерство образования и науки выделило Тульской области в 2024 году 187 млн рублей. Эти средства пошли на развитие лабораторной инфраструктуры, создание новых и поддержку существующих студенческих конструкторских бюро, дополнительное профессиональное обучение сотрудников предприятий – участников центраМинистерство образования и науки выделило Тульской области в 2024 году 187 млн рублей.
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