Карельские поисковики приглашают на автопробег

Автомобильный рейд пройдет в одиннадцатый раз, маршрут изменится Автомобильный рейд пройдет в одиннадцатый раз, маршрут изменится Карельские поисковики приглашают желающих принять участие в ежегодном авто-мотопробеге «Победим вместе» (0+).