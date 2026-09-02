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SPLETNIK

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Жена гендиректора Первого канала Софья Эрнст показала редкое фото их подросших дочерей

Жена гендиректора Первого канала Софья Эрнст показала редкое фото их подросших дочерей

Жена 65-летнего гендиректора Первого канала Константина Эрнста показала редкое фото их подросших дочерей.

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