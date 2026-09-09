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В Орле Музалевский вручил медаль бойцу с позывным «Сом»

В Орле Музалевский вручил медаль бойцу с позывным «Сом»

В Орловском облсовете вручили памятную медаль «За самоотверженность и патриотизм» командиру расчёта БПЛА с позывным «Сом».

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