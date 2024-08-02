Куда сходить: интересные мероприятия 3 августа в Крыму

КОНЦЕРТ Ливадийский дворец-музей (Ялта, Ливадия, Батурина 44А) «Оркестр и Анна Кузьмищева в Ливадии» 6+ 3 августа, 19:30 На сцене прозвучат песни, которые стали национальным достоянием страны: «Я люблю тебя, Россия», «Гляжу в озера синие», «Широка страна моя родная», «Калинка» и др.