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Крымская газета

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Куда сходить: интересные мероприятия 3 августа в Крыму

Куда сходить: интересные мероприятия 3 августа в Крыму

КОНЦЕРТ Ливадийский дворец-музей (Ялта, Ливадия, Батурина 44А) «Оркестр и Анна Кузьмищева в Ливадии» 6+ 3 августа, 19:30 На сцене прозвучат песни, которые стали национальным достоянием страны: «Я люблю тебя, Россия», «Гляжу в озера синие», «Широка страна моя родная», «Калинка» и др.

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