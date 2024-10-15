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Новости экономики России

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Акции "Сбера" вернули себе привычное лидерство по ликвидности

Индекс Мосбиржи начал неделю достаточно бодрым отскоком, вернувшись в диапазон 2750-2800 пунктов, - район 2725 пунктов, куда индекс откатился в первые часы торгов выступил основой для оживления спроса и активного закрытия "коротких" позиций в ключевых бумагах, способствовавшего подъему котировок большинства бумаг.

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