Акции "Сбера" вернули себе привычное лидерство по ликвидности

Индекс Мосбиржи начал неделю достаточно бодрым отскоком, вернувшись в диапазон 2750-2800 пунктов, - район 2725 пунктов, куда индекс откатился в первые часы торгов выступил основой для оживления спроса и активного закрытия "коротких" позиций в ключевых бумагах, способствовавшего подъему котировок большинства бумаг.