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За рулем

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Москвич неожиданно переписал цены на свой доступный кроссовер: сколько он стоит?

Москвич неожиданно переписал цены на свой доступный кроссовер: сколько он стоит?

Завод «Москвич» пересмотрел прямые скидки на свой кроссовер . С сентября машины 2025 года выпуска больше не продаются со скидкой 360 тыс.

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