Болельщику, который называл Кармело «мальчиком», запретили посещение матчей «Сиксерс»

Болельщику из Филадельфии, который называл форварда «Лейкерс» Кармело Энтони «мальчиком» во время матча, запретили посещение игр «Сиксерс» и всех активностей на арене Wells Fargo Center на неопределенный срок.
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