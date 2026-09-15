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Крымская газета

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Лжеизбирком, фальшивые чаты и опасные ссылки: как не стать жертвой мошенников перед выборами

Лжеизбирком, фальшивые чаты и опасные ссылки: как не стать жертвой мошенников перед выборами

С 18 по 20 сентября 2026 года в России пройдёт Единый день голосования. В 33 регионах страны, включая Крым, будет доступно и дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

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