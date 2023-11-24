В Севастопольской бухте перекрыли рейд

Рейд через Севастопольскую бухту перекрыли из-за ухудшения погоды. Движение морского пассажирского транспорта остановлено, сообщили в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
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