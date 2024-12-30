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Немецкие ученые выяснили, что не только жир вызывает изменения в мозге

Немецкие институты питания человека Потсдам-Ребрюке (DIfE) и Немецкого центра исследований диабета (DZD) опубликовали результаты нового исследования, которое ставит под сомнение прямую связь между потреблением жиров и изменениями в гипоталамусе.

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