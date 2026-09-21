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Отсуствие зеркала и ревность к Лазареву: Катя Гордон назвала реальные причины ссоры с Кудрявцевой

Отсуствие зеркала и ревность к Лазареву: Катя Гордон назвала реальные причины ссоры с Кудрявцевой

Телеведущая и юрист разругались после девяти лет близкого общения. Лера Кудрявцева и Катя Гордон Предоставлено организаторами мероприятияКатя Гордон рассказала, что поругалась со своей близкой подругой Лерой Кудрявцевой из-за их совместного музыкального проекта — группы «ЗаVисть».

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