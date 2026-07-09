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Аргументы и Факты

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Сотрудник ГУР утверждает, что Березовскую убил не он, а его подельник

Сотрудник ГУР утверждает, что Березовскую убил не он, а его подельник

Сотрудник Главного разведуправления (ГУР) Минобороны Украины Владислав Реут, подозреваемый в убийстве Анастасии Березовской, покушавшейся на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, настаивает на своей невиновности, передает украинский телеканал «Общественное», который вел трансляцию с заседания заседании суда по избранию меры пресечения фигуранту.

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