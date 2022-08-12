Стояк сразу в четырёх местах не впечатляет жителей Приморья

Ожидаемо, что в практически первую по-настоящему летнюю пятницу все рванули на побережье. Пока солнце не село, и в регион не пришли обещанные синоптиками дожди, нужно пользоваться возможностью немного позагорать под палящим августовским солнцем.
Ожидаемо, что в практически первую по-настоящему летнюю пятницу все рванули на побережье. Пока солнце не село, и в регион не пришли обещанные синоптиками дожди, нужно пользоваться возможностью немного позагорать под палящим августовским солнцем.
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