Спецоперация удерживает рынок новостроек от обвала

В 2025 году цены на жилье вырастут, но квартиры все равно будут покупать, потому что завтра они станут еще дороже Ирина Мишина Фото: Сергей Булкин/ТАСС Материал комментируют: Юлия Битузе В 2025 году цены на жилье вырастут, уверяют аналитики.