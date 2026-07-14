Как я превратила свой дом в крепость тишины и тепла с помощью деревянных окон

Жизнь в центре шумного мегаполиса заставила меня по-новому взглянуть на собственное жилье. Когда за окном круглосуточно грохочут трамваи, а под балконом не затихает поток машин, единственным желанием становится спрятаться в кокон абсолютной тишины.
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