Как я превратила свой дом в крепость тишины и тепла с помощью деревянных окон

Жизнь в центре шумного мегаполиса заставила меня по-новому взглянуть на собственное жилье. Когда за окном круглосуточно грохочут трамваи, а под балконом не затихает поток машин, единственным желанием становится спрятаться в кокон абсолютной тишины.