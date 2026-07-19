Китай готовится к борьбе с авианосцами США: эксперты рассказали – а что же Россия?

Потенциальный конфликт России и НАТО требует особого подхода МОСКВА, 18 июля, ФедералПресс. В китайской пустыне Такла-Макан обнаружили масштабный военный полигон с полноразмерной копией американского авианосца «Джеральд Форд».
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