Захарова: тысячи иностранцев хотят переехать в Россию из западных стран

Тысячи граждан стран НАТО осаждают российские диппредставительства с целью переехать в Россию вместе со своими семьями, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».
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