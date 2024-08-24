Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Захарова: тысячи иностранцев хотят переехать в Россию из западных стран

Захарова: тысячи иностранцев хотят переехать в Россию из западных стран

Тысячи граждан стран НАТО осаждают российские диппредставительства с целью переехать в Россию вместе со своими семьями, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

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