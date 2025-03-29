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Солнечное затмение 29 марта 2025 года: астрологические прогнозы для каждого знака зодиака

Солнечное затмение 29 марта 2025 года: астрологические прогнозы для каждого знака зодиака

Солнечное затмение 29 марта 2025 года: астрологические прогнозы для каждого знака зодиака Елена ГалицкаяСолнечное затмение, которое состоится 29 марта 2025 года, станет завершением так называемого «коридора затмений», периода, который оказал значительное влияние на многие сферы нашей жизни.

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