Умер первый канадский астронавт Марк Гарно, ему было 76 лет. Он участвовал в 3 космических миссиях, был президентом Канадского космического агентства, занимал должность министра транспорта, а затем пост министра иностранных дел.
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