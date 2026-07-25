Сергей Викторович чёткийСША не могут (или не хотят, без разницы) повлиять на режим Зеленского - так что и вести с ними переговоры бессмысленно.
Пурле-мунтёры
Комментарии
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Надежда
Чтобы фашизм больше не возродился этой гидре нужно отрубить ВСЕ головы!(😡
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1 м.
Виктор
Вот именно - Генерал-гуернатор Киевского округа и точка! Виктор.
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1 м.
T
Tigra07
А не лучше ли просто сразу сердце проткнуть? Его вроде как меньше, чем голов. А то головы МО уже 5 лет "успешно" рубит, судя по его "победным" реляциям.
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1 м.
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