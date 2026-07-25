Пурле-мунтёры

Чтобы фашизм больше не возродился этой гидре нужно отрубить ВСЕ головы!(😡

T

Tigra07

А не лучше ли просто сразу сердце проткнуть? Его вроде как меньше, чем голов. А то головы МО уже 5 лет "успешно" рубит, судя по его "победным" реляциям.