Какие факторы могут увеличить риск развития послеоперационного делирия?

Согласно предоставленной научной работе, к факторам, увеличивающим риск развития послеоперационного делирия, относятся: Предрасполагающие факторы: сниженный резерв мозга, который делает пациентов более уязвимыми к когнитивным нарушениям; деменция, которая является одним из наиболее значимых факторов риска для развития делирия.
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