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Минск предупредил Украину об ответных мерах после атаки ВСУ в Брянской области

Минск предупредил Украину об ответных мерах после атаки ВСУ в Брянской области

Минск сохраняет право на ответные меры после атаки ВСУ в Брянской области, при которой пострадала гражданка Белоруссии, заявил пресс-секретарь МИД республики Руслан Варанков.

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