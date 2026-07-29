От знакомств до терактов: Колпашников о лицемерии Дурова, Telegram и диверсантах

ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск по делу о содействии терроризму. Обвинение связано с Telegram-ботом для знакомств "Дайвинчик", через который, по версии следствия, украинские спецслужбы вербовали российскую молодежь для совершения диверсий — от нападений на правоохранителей до поджогов объектов транспорта и связи.