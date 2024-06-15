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Стюардессы приветствуют пассажиров не из вежливости: есть более важная причина

Стюардессы приветствуют пассажиров не из вежливости: есть более важная причина

После подъема по трапу самолета пассажиров всегда встречают улыбающиеся стюардессы и стюарды. Оказалось, что это вовсе не сигнал вежливости, а улыбка служит скорее прикрытием — одна из бортпроводниц решила рассказать, зачем на самом деле пассажиров встречают так радушно.

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Комментарии
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РОМАН Молчанов
Им виднее ,у каждого свои заморочки.
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13 час.

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