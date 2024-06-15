Стюардессы приветствуют пассажиров не из вежливости: есть более важная причина

После подъема по трапу самолета пассажиров всегда встречают улыбающиеся стюардессы и стюарды. Оказалось, что это вовсе не сигнал вежливости, а улыбка служит скорее прикрытием — одна из бортпроводниц решила рассказать, зачем на самом деле пассажиров встречают так радушно.