В битву за Тайвань вступают авианосцы и атомные подлодки

США грозят блокадой торговых путей в Индийском океане. У Китая есть, чем ответить Евгений Берсенев Фото: US Navy / Global Look Press Материал комментируют: Андрей Островский Василий Кашин У Китая недостаточно сил для обеспечения безопасности поставок топлива через Индийский океан.