Бывало у вас такое, что проснулись утром, а ваше сердце колотится так, будто готово выпрыгнуть из груди раньше, чем вы успеете встать с кровати? Кардиолог Ольга Бокерия назвала семь возможных причин, которые могут скрываться за этим неприятным симптомом.
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