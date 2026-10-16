Бывало у вас такое, что проснулись утром, а ваше сердце колотится так, будто готово выпрыгнуть из груди раньше, чем вы успеете встать с кровати? Кардиолог Ольга Бокерия назвала семь возможных причин, которые могут скрываться за этим неприятным симптомом.