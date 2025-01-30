НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

164 подписчика

Делор вернулся в «Монпелье». Арендное соглашение с «Алжиром» предусматривает право выкупа 33-летнего форварда

Делор вернулся в «Монпелье». Арендное соглашение с «Алжиром» предусматривает право выкупа 33-летнего форварда

33-летний игрок был отдан французскому клубу «Алжиром» до конца сезона. Соглашение между клубами подразумевает опцию выкупа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх