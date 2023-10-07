Этот таинственн...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Этот таинственный мир

97 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Макеев
    Прежде чем разбираться с сутью сознания, надо определиться с понятиями: "жизнь" и "не жизнь"; время и безвременье"; "...Сознание: почему ...
  • Sema
    Подобные артефакты, дошедшие до наших дней, большая редкость. Всё человеческое не постоянно и ненадежно. В Израиле то...Золотой трон фара...
  • Владимир Акулов
    Подумайте  :  может  ли  сама  собой  сложиться...собачья  будка  ?  Даже  если  уже  есть  готовые  доски...  Никак ...Как зародилась жи...

Эолипил Герона: древнегреческий паровой двигатель, использовавшийся для неизвестной цели

Эолипил Герона: древнегреческий паровой двигатель, использовавшийся для неизвестной цели

Для чего древним грекам был нужен паровой двигатель? Если бы вас попросили вспомнить, когда впервые был изобретен паровой двигатель, вы, вероятно, предположили бы, что примерно в XVIII веке, когда он привел в действие промышленную революцию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх