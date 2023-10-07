Эолипил Герона: древнегреческий паровой двигатель, использовавшийся для неизвестной цели

Для чего древним грекам был нужен паровой двигатель? Если бы вас попросили вспомнить, когда впервые был изобретен паровой двигатель, вы, вероятно, предположили бы, что примерно в XVIII веке, когда он привел в действие промышленную революцию.
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