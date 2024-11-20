В Крыму глава администрации района и его заместитель встанут на защиту полуострова

Глава администрации Черноморского района Александр Дудинов, его заместитель Александр Шконда, главы Черноморского, Оленевского, Окуневского сельских поселений и заместитель главы Черноморского сельского поселения подписали контракт с добровольческим отрядом «Барс-Крым».
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