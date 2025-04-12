Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с праздником Песах

Дорогие друзья! Искренне поздравляю всех, кто отмечает праздник Песах! Этот светлый, радостный праздник напоминает о важнейшем событии в библейской истории — избавление еврейского народа от многовекового рабства.
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