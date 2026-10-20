Мужчина с ограниченными возможностями не смог попасть в организацию и забрать посылку Заднепровский районный суд Смоленска обязал владельца пункта выдачи «СДЭК» выплатить компенсацию морального вреда за нарушенные права инвалида.
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