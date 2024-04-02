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Нижегородская правда

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  • Анастасия Гончарова
    задрали уже своими дорожаниями...кончатся они когда нибудь или нет!😡Доцент Чирков рас...
  • Boris Borisov
    Понятно ! Для людей это всё кончится одним  :  --  НеПущать ! ! !Первый в Нижегоро...

ННГУ вошёл в консорциум по получению ценных карбоновых кислот из нефтехимического сырья и углекислого газа

ННГУ вошёл в консорциум по получению ценных карбоновых кислот из нефтехимического сырья и углекислого газа

По итогам экспертизы Российской академии наук проект «Получение ценных средне- и малотоннажных продуктов из дешёвого и доступного сырья современными каталитическими методами» признан победителем грантового конкурса на крупные научные проекты Министерства науки и высшего образования РФ в 2024 году.

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