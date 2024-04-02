ННГУ вошёл в консорциум по получению ценных карбоновых кислот из нефтехимического сырья и углекислого газа

По итогам экспертизы Российской академии наук проект «Получение ценных средне- и малотоннажных продуктов из дешёвого и доступного сырья современными каталитическими методами» признан победителем грантового конкурса на крупные научные проекты Министерства науки и высшего образования РФ в 2024 году.