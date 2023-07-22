Медвежий угол

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«Вагнер» возвращается?!: Евгений Пригожин сообщил, что 5 августа «музыканты» приступят к выполнению поставленных боевых задач (видео)

«Вагнер» возвращается?!: Евгений Пригожин сообщил, что 5 августа «музыканты» приступят к выполнению поставленных боевых задач (видео)

Новость о возвращении частной военной компании «Вагнер» в ратное мужское дело сообщил Евгений Пригожин, которого переносчики слухов уже успели и посадить, и похоронить, и расстрелять.

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Комментарии
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лина любимцева
Так и ДО КИПЕЖА музыканты должны были отдыхать до 5 августа. Нервы только помотали ребятам.... Какой там отдых у них был, при таком стрессе?!! Храни Господь ребят-вагнеровцев!!
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3 час.
лл
лина любимцева
Это не цирк. ЭТО ГРЯЗНАЯ ПОДЛОСТЬ!!...
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3 час.
ВП
Владислав Петряев
Новость замечательная! Герои Вагнера, Пригожин - вновь в строю! Истина восторжествовала! Только как Пригожинцы будут подчиняться Минобороны, Шойгу? Вот проблема...
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