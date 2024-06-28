Генпрокурор России провел личный прием граждан в Хабаровском крае

t.me/Генпрокуратура России Генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе рабочего визита в Хабаровск провел личный прием граждан, который продлился более трех часов, сообщили в надзорном ведомстве в пятницу, 28 июня.
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