Вильфанд: температура в центре России опустится ниже нормы впервые в 2025 году

МОСКВА, 11 февраля, ФедералПресс. Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, заявил, что в субботу температура в центре европейской России впервые в 2025 году окажется ниже климатической нормы, опустившись до минус 13 градусов.
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