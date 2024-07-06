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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Челлендж ´Народная зарядка´.

Челлендж ´Народная зарядка´.

Учащиеся IV классов приняли участие в челлендже ´Народная зарядка´, организованном в рамках Декады, посвящённой Дню молодёжи и студенчества городским комитетом общественного объединения ´Белорусский республиканский союз молодёжи´ и Бобруйским городским советом общественного объединения ´Белорусская республиканская пионерская организация´.

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