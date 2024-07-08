ТАСС: в Дагестане замедлили WhatsApp из-за призывов к экстремистским акциям

Работу мессенджера WhatsApp в Дагестане замедлили. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, это произошло из-за того, что администрация приложения не пресекает распространение сообщений о незаконных акциях.
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