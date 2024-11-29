Посол РФ в Лондоне предупредил об угрозах эскалации в связи с поставками ракет Киеву

МОСКВА, 29 ноября, ФедералПресс. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что передача Киеву дальнобойных ракет, инициированная Лондоном, может привести к серьезным последствиям вплоть до столкновения ядерных держав.
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