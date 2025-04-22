В Барнауле стартовало онлайн-голосование за объекты для благоустройства в 2026 году

Жители краевой столицы, достигшие 14 лет, смогут отдать свой голос за одну из 37 общественных территорий В Барнауле стартовало онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства на 2026 год.
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