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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле стартовало онлайн-голосование за объекты для благоустройства в 2026 году

В Барнауле стартовало онлайн-голосование за объекты для благоустройства в 2026 году

Жители краевой столицы, достигшие 14 лет, смогут отдать свой голос за одну из 37 общественных территорий В Барнауле стартовало онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства на 2026 год.

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