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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Коламбус» выиграл 5 из 6 последних матчей при разнице шайб на отрезке 31:20

«Коламбус» выиграл 5 из 6 последних матчей при разнице шайб на отрезке 31:20

Команда под руководством Дина Эвасона обыграла «Чикаго» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.  «Блю Джекетс» набрали 25 очков в 23 играх и приблизились к зоне плей-офф на Востоке.

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