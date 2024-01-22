В этом сезоне нас атакуют сразу три волны разных вирусов. Не дает забыть о себе ковид, активизировался грипп H3N2, одновременно с ними циркулируют сезонные вирусы, среди которых есть парагриппозная инфекция.
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