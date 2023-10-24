Франция продаст Армении три радиолокационные системы GM200

Париж готов продать Еревану три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200), сообщил на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Суреном Папикяном французский министр обороны Себастьян Лекорню.
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