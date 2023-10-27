Микроволновка блестит и вкусно пахнет: 1 аптечное средство истребит на 30 дней старые желтые пятна

Вы никогда не думали, что обычный аптечный препарат может стать вашим спасением в уборке кухни? Если пластиковые части вашей микроволновой печи потеряли свою первозданную белизну и покрылись желтоватыми пятнами от старых брызг, то это решение для вас.
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