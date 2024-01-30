Видеокарты AMD Radeon RX 6750 GRE продаются в Китае ниже рекомендованной цены Графиче...

Видеокарты AMD Radeon RX 6750 GRE продаются в Китае ниже рекомендованной ценыГрафический процессор AMD Radeon RX 6750 GRE пользуется повышенным спросом на китайском рынке благодаря “строгим” мерам контроля цен, предпринятым Team Red для обеспечения сбалансированных поставок.
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